ذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة سجل انخفاضا بمقدار 126 حالة ليبلغ العدد الإجمالي 5504 حالات.
كما أظهرت بيانات الوزارة تسجيل تراجع في إجمالي عدد المرضى في المستشفيات والذين تتم معالجتهم من الفيروس بمقدار 523 بعد يومين من الزيادات ليبلغ الإجمالي 28427.
كما أبلغت فرنسا عن 243 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات اليوم الثلاثاء، بانخفاض عن 311 في اليوم السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا.. تراجع عدد مرضى كورونا في العناية الفائقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.