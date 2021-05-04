فتح حساب أونلاين في بنك الرياض السعودي وجميع الخطوات والشروط المطلوبة، يعد بنك الرياض من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، بنك الرياض هو أحد أكبر المؤسسات المالية العريقة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، بدأ نشاطه في العام 1957م، ويبلغ رأس المال 30 مليار ريال سعودي، حيث يوفر عديد من الخدمات لتسهيل على العملاء والاهتمام براحة العملاء فلكل عميل يريد فتح حساب وليس لديه وقت يقدم لك مصرف الرياض خدمة فتح حساب أونلاين خلال دقيقتين فقط بشروط بسيطة وبخطوات سهلة جداً لحفا على سلامتنا و تقليل العدد في البنوك وتوفير الوقت و الراحة، لكل من يريد فتح حساب في بنك الرياض فهذا البنك الأكثر ابتكاراً والأجدر بالثقة، ففي هذه المقالة سوف نعرض إليكم كيفية فتح حساب أونلاين في بنك الرياض السعودي وجميع الخطوات والشروط المطلوبة.

فتح حساب أونلاين في بنك الرياض

يتيح بنك الرياض فتح حساب جاري بشكلٍ فوري ومن غير الحاجة إلى زيارة الفرع عبر الموقع الإلكتروني لبنك الرياض أو موبايل الرياض كما أيضاً يتيح لك الحساب الجاري القدرة على إدارة أموالك ومعاملاتك اليومية بسهولة وأمان كل ما عليك فعله هو الضغط على “التقدم بطلب” ثم تعبئة النموذج، وتوثيق معلوماتك الشخصية عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد باستخدام منصة أبشر، بعد فتح الحساب بنجاح، سيتم إرسال بطاقة الصراف الآلي (مدى) إلى عنوانك .

أن يمتلك العميل هوية شخصية سارية أو بطاقة أقامة.

أن يمتلك حساب في منصة ابشر .

لا يقل عن عمر 18 عام.

شروط فتح حساب أونلاين من مصرف الرياض

مميزات فتح حساب في بنك الرياض

استخراج كشف حساب شهري لكل حساباتك مفصل وكشف شهري مدمج لكافة حساباتك بالبنك.

خدمة إلكترونية مجانية.

متوفر فتح الحساب بجميع العملات.

إمكانيه سداد الفواتير إلكترونياً ودفتر الشيكات.

سهولة الوصول لبيانات التمويل واطلاع على عمليات السداد.

إذا كان لديك حساب طالب من بنك الرياض، يمكنك أيضًا فتح حساب جاري ودمج الحسابين معًا.

صُمم الحساب الجاري ليلبي مختلف احتياجات الأفراد و الشركات.

ولقد قدمنا في المقالة السابقة تمويل عقاري ببنك الرياض ورابط حاسبة التمويل العقاري ونسبة الربح والمبلغ التمويل وأيضاً طريقة فتح حساب في بنك راجحي عبر الإنترنت بدون زيارة أي فرع.