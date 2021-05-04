مفاجأة العيد تمويل عقاري مع تمويل شخصي يصلا الى 5 مليون ريال مع بطاقة ائتمانية

بعد طول انتظار ننشر تفاصيل تمويل عقاري مع تمويل شخصي بدون كفيل يصلا الى 5 مليون ريال سعودي مع بطاقة ائتمانية مجانية. عند البحث عن تمويل كافٍ لتلبية احتياجاتك السكنية ، قد تطرح سؤالاً هو: هل يمكنني الحصول على تمويل سكني مع الحصول على تمويل شخصي؟ الجواب هو نعم يمكنك. لا يوجد حد أقصى لعدد القروض التي يمكنك الاستفادة منها في وقت واحد. في الواقع ، يمكن أن يكون الحصول على تمويل شخصي جنبًا إلى جنب مع قرض المنزل مفيدًا. يمكنك استخدام التمويل الشخصي لسداد دفعة أولى تبلغ 20٪ أو أكثر من أجل منزلك أو تزيين منزلك بتصميمات داخلية حديثة أو شراء أثاث للمنزل خاصة قبل موعد العيد ، أثناء استخدام التمويل العقاري لشراء العقار. إذا اخترت هذا الثنائي ، فتذكر أن مفتاح التقدم بطلب للحصول على قرضين في نفس الوقت هو إثبات للمقرض أن لديك القوة المالية للتعامل مع كليهما. لتأمين تمويل وافر ، ضع في اعتبارك هذه العوامل الأربعة عند أخذ تمويل شخصي وسكني في وقت واحد. يُخلي “ثقفني” مسئوليته اذا تم رفض عرض التمويل بعد 31/12/2021 ، حيث أنه الموعد المقرر انتهاء العرض فيه. انتظر! لدينا أيضًا عرض أخر ننصحك بإلقاء نظرة عليه وهو تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل ومُعفى من الرسوم الإدارية بالكامل من غير البنوك وبدون اتفاقية مع البنك

نصائح لتحسين درجة الائتمان الخاصة بك لاستلام اموالك سريعًا

إذا كنت تعاني من درجة ائتمان ضعيفة ، أو مشاكل السداد الشهرية التي سببها الوباء ، فهناك بعض الخيارات المتاحة.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق. حاول الحد من الإنفاق على بطاقتك الائتمانية واستخدام الأموال التي لا يمكنك سدادها. “يجب أن يتناسب أسلوب حياتك مع نفقاتك ، على سبيل المثال ، لا يجب أن تقود سيارة رياضية إذا كنت لا تكسب ما يكفي لتحمل نفقاتها بشكل مريح. دفع كامل المبلغ في الوقت المحدد. تأكد من سداد أقساط الحد الأدنى للديون بالكامل ، أو تجاوز الحد الأدنى للمبلغ إن أمكن ، وفي الوقت المحدد. “عدم القيام بذلك يمكن أن يضر بسجل الائتمان الخاصة بك.”

تجنب بطاقات الائتمان المتعددة. يمكن أن يؤدي الحصول على قروض وبطاقات ائتمان متعددة ، بالإضافة إلى التقدم المتكرر للحصول على تسهيلات بطاقة جديدة ، إلى إضعاف درجاتك. مبلغ الدين “الصحيح”. إن وجود ديون يمكن إدارتها أمر مفيد ، كما أن تاريخ سداد الديون في صالحك. “ومع ذلك ، فإن الكثير من الديون ، مثل التسهيلات الائتمانية التي بلغت الحد الأقصى لها ، ستؤثر سلبًا على درجاتك.” تجنب مراجعات الديون. سيؤثر التقدم بطلب الإعسار أو مراجعة الديون سلبًا على درجة الائتمان الخاصة بك ، لذا حاول تجنب هذه الخيارات ما لم يكن هناك بديل آخر.

ابحث عن تمويل شخصي بشروط مرنة

من أجل التحكم في قرضين في نفس الوقت بشكل فعال ، ابحث عن تمويل شخصي يأتي بشروط سداد متنوعة. على سبيل المثال ، عندما تختار القرض الشخصي من ميم ، تحصل على تمويل شخصي بمعدلات فائدة اقتصادية لمدة تتراوح بين 12 و 60 شهرًا. علاوة على ذلك ، تتيح لك تسهيلات التمويل المرن اقتراض الأموال على أجزاء حسب احتياجاتك. في كل مرة تقترض فيها أموالاً ، تدفع فائدة فقط على المبلغ المسحوب. هذا يجعل من السهل عليك تلبية النفقات غير المتوقعة اقتصاديًا. علاوة على ذلك ، لديك أيضًا خيار الدفع المبكر وإعادة سحب الأموال إذا احتجت إليها في تاريخ لاحق. فيما يلي بعض من أهم شروط الشركة قبل التقديم على التمويل

يجب أن لا يقل راتب المستهلك على 5 ألاف ريال.

للموافقة على التمويل بشكل كامل أي التمويل العقاري والشخصي والبطاقة الائتمانية يجب على المتقدم ارسال نموذج طلب التمويل العقاي أولًا.

يقوم المستهلك لتفعيل بطاقته خلال 45 يوم.

عند الدفع بالبطاقة الائتمانية مبلغ لا يقل عن 24 ألف ريال يُعفى العميل من مصاريف التجديد السنوي.

لا يجوز التقدم لعملاء الشركة الحاليين الساري معهم تمويل بالتقدم لتمويل اضاي حتى تسديد 20% من التمويل الأصلي.

يمكن الاستفادة من التمويل الشخصي لتسديد الدفعة المُقدمة.

تتعامل الشركة مع بنك الخليج لتحويل الراتب لها.

لتعجيل الموافقة على القرض ، تذكر أيضًا التحقق من عرض التمويل الشخصي المعتمد مسبقًا من ميم. يتيح لك القيام بذلك الوصول إلى الصفقات المخصصة والتمويل بسرعة فائقة.

للموافقة على التمويل الشخصي مع التمويل العقاري تأكد من أن درجة الائتمان الخاصة بك سليمة

قبل الموافقة على القرضين الخاص بك سواء العقاري أو الشخصي ، ينظر المقرضون في تقرير أو سجل الائتمان الخاص بك والتحقق من درجة الائتمان الخاصة بك للتأكد مما إذا كنت ستبذل قصارى جهدك في السداد. في الواقع ، تم منح حوالي 79٪ من القروض التي تمت الموافقة عليها في الماضي القريب للأفراد بدرجة ائتمانية تبلغ 750 وما فوق. يعكس الرقم المكون من 3 أرقام قدراتك في التعامل مع الائتمان وسجل السداد. في حين أن الحفاظ على ارتفاعها أمر مهم للحصول على أي شكل من أشكال الائتمان ، فإن الدرجة المتميزة مهمة بشكل خاص عندما تريد الحصول على قرضين في نفس الوقت ، حيث يكون أحدهما بغير كفيل أو ضمان. ويُقدم ميم هذه المميزات اذا قمت بالتقديم على التمويل العقاري.

تستطيع طلب تمويل 5 مليون ريال سعودي.

الرسوم الادرية 1% من أصل المبلغ.

المعدل السنوي 4.68%.

خدمات مجانية استشارية للعميل لمساعدته في تجنب المخاطر.

يبدأ هامش الربح من 2.41%.

التوقيع المشترك لتأكيد قدرة سداد التمويل الشخصي في الموعد

تتمثل إحدى طرق إثبات قدرات السداد الأقوى في تقديم طلب بالاشتراك مع زوجتك أو والدك. عندما تُظهر دليلاً على دخل أكثر من شخص واحد ، يكون المقرضون أكثر ثقة في قدرتك على سداد المدفوعات في الوقت المناسب. وبهذه الطريقة ، فإن تصوير إمكانات السداد القوية يزيد من فرصتك في الحصول على التمويل الشخصي وقرض السكن معًا ، لذلك لا تنشى سؤال البنك أو المُقرض عما اذا كان يُقدم ميزة التوقيع المشترك أو التمويل بدمج راتبين معًا.

يواجه مواطنو المملكة العربية السعودية وقتًا عصيبًا ، ولم يكن الحفاظ على درجة الائتمان الخاصة بك أو إعادة تأهيلها أكثر أهمية. لد الجميع ثقة في قدرة المملكة على التغلب على الضربات الاقتصادية الصعبة لـ Covid-19 واتخاذ خطوات لتمكين أنفسهم ماليًا. إن عدم القيام بذلك سيكون له تأثير غير مباشر في السنوات القادمة.