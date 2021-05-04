شروط قبول كلية الملك فهد الامنية 1443 سلم رواتب الطلاب بالكامل

نتابع معكم تفاصيل كلية الملك فهد الامنية شروط القبول للطلاب الجدد وأيضا أهم ما يبحث عنه الطلاب الراغبون في التقدم، مثل تفاصيل رواتب طلاب كلية الملك فهد الامنية وأيضا موعد التقديم 1443، فقد رعي صاحب السمو الامير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية حفل تخرج 1590 طالب من كلية الملك فهد الامنية بالمملكة العربية السعودية في مقر الكلية بمدينة الرياض.

أن يكون الطالب سعودي الجنسية من اب وام سعوديين، يستثني من نشأ مع والده خلال خدمته خارج السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 22 سنة وألا يزيد عن 30 سنة.

أن يكون المتقدم لائق طبيا وعقليا ولا يعاني من اي تشوهات جسدية او امراض معدية.

أن يكون حاصل علي تقدير جيد علي الاقل من جامعة سعودية او مقبول لدي وزارة التعليم العالي، وهذا في المؤهلات النظامية المطلوبة.

ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

ألا يكون المتقدم متزوجا من اجنبية.

أن يكون للمتقدم حسن سير وسلوك.

ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في اي جرائم مخلف بالأمانة والشرف.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

اجتياز الاختبارات التقويمية بنجاح.

أن يكون المتقدم حاصلا علي شهادة جامعية بانتظام كلي.

ألا يكون قد مضي علي تخرج المتقدم اكثر من عام.

ألا يكون المتقدم قد تعين في اي وظائف حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية.

ألا يكون قد تعين في وظائف عسكرية.

شروط قبول كلية الملك فهد الامنية 1443خريجي كلية الملك فهد الامنية

يوم الاثنين الموافق 3 مايو كان حفل خريجي كلية الملك فهد الامنية الذي حضره وزير الداخلية بنفسه، وتم فيه تخريج 1590 طالب من الدورة التأهيلية الخمسين للضباط الجامعيين والدفعة رقم اثنان وستون من طلاب بكالوريوس العلوم الامنية، وهذا بالإضافة إلي الدفعتين تسعة وعشرة من البرنامج الاكاديمي الامني التابع للابتعاث الخارجي.

رتبة جندي من الخريجين يصل إلي 7 آلاف ريال رتبة جندي أول من الخريجين يصل إلي 7.800 ريال رتبة العريف من الخريجين يصل إلى 8.500 ريال رتبة وكيل الرقيب يصل إلي 9000 ريال رتبة ملازم من الخريجين بين 8000- 9000 ريال رتبة ملازم أول يصل إلي 10 آلاف ريال رتبة رائد من الخريجين يصل إلي 11.750 ريال رتبة مقدم: يصل إلي 12.735 ريال رتبة عقيد يصل إلي 14.365 ريال رتبة عميد يصل إلي 16.350 ريال رتبة لواء يصل إلي 18.600 ريال رتبة الفريق يصل إلي 21.656 ريال

رواتب طلاب كلية الملك فهد الامنيةموعد تقديم كلية الملك فهد الامنية

لم يتم الإعلان عن فتح باب تقديم جديد في كلية الملك فهد الامنية، تابعونا لمعرفة اي اخبار رسمية او تفاصيل حول كلية الملك فهد الامنية وأهم الاخبار الحصرية الرسمية عنها.