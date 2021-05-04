طريقة شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile بالطريقة الشرعية السحرية التي يتساءل عنها الكثيرون بعد إنتشار العديد من الحملات والعروض التي تروج عن شحن ببجي مجانا وبثواني قليله من بين هذه الطرق توجد طرق تهدف إلي سرقة بيانات حسابك في اللعبة ولكن إذا كنت من يرغب في الشحن دون الدخول في مخاطرة فعليك التعرف جيدا علي طريقة شحن اللعبة عبر خطوات بسيطة وسهلة جدا يمكن لأي شخص أن ينفذها.

افضل طرق شحن لعبة PUBG MOBILE هو الشحن عبر الموقع الرسمي الموثوق من قبل الشركة ألا وهو موقع midasbuy يتميز هذا الموقع بالعديد من المزايا التي تساعدك في شحن اللعبة بداية من سهولة الشحن من اي دولة في العالم وإمكانية الشحن من خلال الجوال الخاص بك والعديد من الهدايا المجانية التي تقدم من خلال هذا الموقع مثل هدايا الشحن والتي من خلال كل عملية شحن ببجي تصلك شدات مجانية عديدة.

ابرز هدايا الشحن التي تقدم من موقع midasbuy هي حصولك على 90 شدة مجانية من شدات ببجي في حالة قيامك بشحن 300 شدة، وحصولك على 240 شدة UC في حالة الشحن بقيمة 1500 شدة وتصل عدد الشدات UC المجانية التي يمكنك الحصول عليها إلي 1440 شدة مجاناً في حالة الشحن بقيمة 6 آلاف شدة.

إضافة علي ذلك مصداقية الموقع في وصول شحن الشدات UC الي حسابك فور الإنتهاء من الخطوات المطلوبة.

تتمكن من شحن لعبة ببجي موبايل بخطوات بسيطة كما ذكرنا في بداية التقرير من خلال اتباعك لعدة خطوات كالتالي:



الدخول علي موقع شحن ببجي midasbuy. الضغط على شراء UC. قم بتسجيل معرف اللاعب الخاص بك id. قم بإختيار الدولة التي تسكن فيها أختار عروض الشحن المناسبة لك. أختار طريقة الدفع المناسبة لك.

يمكنكم شحن شدات ببجي موبايل من خلال موقع midasbuy عن طريق رصيد الهاتف كل ما عليك هو اتباع الخطوات السابق ذكرها في الفقرة السابقة ولكن في حالة إختيار طريقة الدفع عليك باختيار الشحن من خلال رصيد الهاتف بعدها ستجد نفسك قد تم تحويلك إلي نافذة صغيرة فيها يحب عليك تحديد مشغل الشبكة مثل (زين ، إتصالات، اورانج، وغيرها من الشبكات المتاحة لبلدك) ثم بعدها عليك بتحديد رقم هاتفك وتسجيل في المكان المخصص له، بعدها سيتم إرسال رسالة علي رقم هاتفك للتأكيد.

وصلنا الي الختام ونتمني أن نكون قد أوضحنا لكم الأمر ونرحب بمساعدتكم أيضاً في التعليقات أسفل مقالنا هذا طريقة شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile بالطريقة الشرعية السحرية.