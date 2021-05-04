لبنان.. اتهام إسرائيل بمحاولة خطف أحد رعاة الماشية في شبعا

دوت الخليج :- اتهم الجيش اللبناني إسرائيل، السبت، بمحاولة اختطاف أحد رعاة الماشية في بلدة شبعا (جنوب).

وحسب بيانٍ للجيش اللبناني اطلعت عليه الأناضول: "أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي على اجتياز خط الانسحاب لمسافة حوالى 20 مترا في خراج بلدة شبعا، وحاول عناصرها خطف أحد الرعاة دون أن يتمكنوا من ذلك".

وأضاف البيان: "يتابع الجيش اللبناني موضوع الخرق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن القرار 1701 الداعي إلى وقف كل العمليات القتالية بين حزب الله وإسرائيل، في أعقاب حرب بين الطرفين استمرت 33 يوما، وبموجبه انتشرت قوات تتبع للأمم المتحدة "اليونيفل" في جنوب لبنان.

وتحتل إسرائيل جزءا من الأراضي اللبنانية، هي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978 ينص على انسحابها من جميع الأراضي اللبنانية، لكنه لم ينفذ حتى اليوم.

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