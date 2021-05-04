فيروس كورونا يودي بحياة 3 ملايين

فيروس كورونا يودي بحياة 3 ملايينأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من ثلاثة ملايين و224 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 154104536 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 3224837 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 131422582 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 591466 حالة وفاة من أصل 33221739 إصابة تليها الهند مع تسجيل 222383 حالة وفاة من أصل 20275543 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 408622 حالة وفاة من أصل 14779529 إصابة.

