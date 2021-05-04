بعد إصابة مصلين بكورونا.. السعودية تغلق 12 مساجدا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، يوم الثلاثاء، 12 مسجدا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وصل مجموع ما أُغلِق خلال 87 يوماً 1030 مسجداً، فُتِحَ 1001 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المرتادين.
وأوضحت الوزارة، في تقرير صدر الثلاثاء، أن المساجد المغلقة ثلاثة بمنطقة الباحة وثلاثة بمنطقة الجوف واثنان بمنطقة مكة المكرمة واثنان بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان.
وأشارت إلى إعادة فتح 33 مسجدا، منها واحد وعشرون بمنطقة القصيم وثلاثة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الرياض واثنان بمنطقة مكة المكرمة واثنان بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.
ودعت في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم ومراعاة التباعد الجسدي لسلامتهم.
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