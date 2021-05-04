خلال اتصال هاتفى.. بايدن يناقش مع محمد بن زايد التحديات الإقليمية

وبحسب "سبوتنيك"، قال البيت الأبيض فى بيان إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد فى اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء مع ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد آل نهيان على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
وهنأ بايدن محمد بن زايد بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال دولة الإمارات، مشيرا إلى الجهود التى تبذلها البلدين فى قضايا الفضاء والمناخ والدفاع والأمن.
وناقشا أيضا التحديات الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك أفغانستان، والأبعاد النووية والإقليمية للتهديد الذى تشكله إيران، وكذلك السعى المشترك لتهدئة التصعيد وإحلال السلام فى الشرق الأوسط.
وفى هذا الصدد، شدد الرئيس الأمريكى على الأهمية الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، معربا عن دعمه الكامل لتعزيز وتوسيع هذه العلاقات.
كما اتفق بايدن وبن زايد على ضرورة العمل معا لتسوية النزاعات، بما فى ذلك الأزمة الإنسانية فى منطقة تيجراى فى إثيوبيا.
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