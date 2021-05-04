شروط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442 kfsc.edu.sa

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442، بعد انتهاء العام الدراسي 1442 في السعودية يتطلع الكثيرين من خريجي الثانوية للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية 1442، وهي إحدى الجامعات العسكرية الموجودة بالسعودية حيث تسمح لخريجي وخريجات الثانوية العامة من التقديم والتسجيل فيها سنوياً، وشهدت كلية الملك فهد الأمنية الكثير من التطورات على مر السنوات الماضية ووضعت شروط للقبول فيها نستعرضها لكم عبر مقالنا هذا.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

تعتبر كُلْيَة الملك فهد الأمنية إحدى كبرى الجامعات العسكرية في المملكة العربية السُّعُودية وهي منشأة كومية تابعة لوزارة الداخلية، تأسست في عام 1935، تقوم بتخريج دفعات من الطلاب سنويا بواسطة حفل تخريج كبير يكون برعاية وزارة الداخلية، هدف الكُلْيَة هو تخريج ضباط وعساكر ذات كفاءات عالية لحماية أمن الوطن والمحافظة على الحياة الأمنية للمواطن والمواطنة ومن يقيم على أرض السُّعُودية وتحقيق الأمن والآمان والاستقرار.

أن يكون الطالب سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى الطلاب المغتربين. أن يكون المتقدم 22 عاما وألا يتجاوز 30 عام وقت التقديم. لائق بدنياً وسليماً من أي أمراض معدية أوعاهات عقلية وجسمانية. حاصل على المؤهلات النظامية لتخصصات الموجودة بالكلية لا يقل تقديره عن مستوى جيد وضرورة معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي. حسن السيرة والسلوك ليس علية قضية أخلاقية أو جنائية مخلة بالشرف والأمانة. لا يقل طوله عن 168 سم. اجتياز جميع الامتحانات التقويمية اجتياز المقابلة الشخصية. يكون المتقدم غير متزوج من أجنبية. لم يسبق له أن تعين في وظيفة حكومية أن تكون الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنيةرابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442

سيتم تحديد موعد القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية قريبا وسيتمكن حينها أن يتقدم جميع الطلاب الراغبين في الانضمام للعام 1442.