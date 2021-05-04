موعد مباراة النصر والفيصلي اليوم والقنوات الناقلة مجانا ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ملعب مرسول بارك معقل العالمي مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021 في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يعود العالمي لمبارياتخ محليا بعد أن أنهى مهمته في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا بتصدره ترتيب مجموعته بجداره متفوقا على السد القطري الذي تواجد في المركز الثاني بفارق نقطة عن العالمي، الوحدات الأردني، وفولاد خوزستان الإيراني ليتأهل بشكل مباشر لدور الستة عشر لملاقاة تركتور سازي الإيراني، وسينطلق موعد مباراة النصر والفيصلي اليوم في العاشرة إلا ثلث مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

النصر ضد الفيصلي في مواجهة قوية تتكرر للمرة الثالثة هذا الموسم، بعد أن التقيا في مباراة الذهاب بالدوري في الجولة الحادية عشر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مباراة قوية انتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف سجلها كلا من نور الدين أمرابط، رائد الغامدي، وسلطان الغنام مقابل هدفين سجلهما تافاريس للفيصلي، ثم التقيا في الدور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على مرسول بارك، وحقق الفيصلي فوز ثمين بهدف دون رد سجله تافاريس من ركلة جزاء قبل تسع دقائق على نهاية الوقت الأصلي ليصعد بفريقه إلى نهائي البطولة على حساب النصر الذي يدخل مباراة الليلة بعنويات مرتفعة بعد انتصاره في آخر مبارياته ضد السد القطري بهدفين سجلهما عبد الرزاق حمد الله وعبد الإله العمري مقابل هدف سجله كازورلا ليحسم العالمي تأهله لثمن النهائي.

النصر يدخل مباراته ضد الفيصلي متواجدا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة جمعها من خوض 25 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في عشر مباريات، وتعادل في ست، وخسر تسع مباريات، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز في مبارياته الخمس المتبقية في البطولة من أجل إنهاء الموسم متواجدا في أحد المراكز الأربع الأولى المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل في مهمة لن تكون سهلة بالمرة على رفاق أمرابط.

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