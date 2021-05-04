موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الإياب والقنوات الناقلة مجانا في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد الإياب اليوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتم تحديد الطرف الآخر في نهائي دوري الأبطال بعد أن تمكن بالأمس فريق مانشستر سيتي من بلوغ المباراة النهائية بعد تمكنه من تخطي فريق باريس سان جيرمان بانتصاره في مجموع مبارتي الذهاب والإياب برباعية مقابل هدف بعد انتصاره بالأمس في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد بهدفين نظيفين سجلهما رياض محرز، بينما مباراة الملكي ضد البلوز الذهاب التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بأسبانيا انتهت ذهابا بالتعادل الإيحابي بهدف لكل فريق، وسينطلق موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الإياب اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشيلسي ضد ريال مدريد في مباراة قوية يأمل فيها البلوز تحقيق الفوز ضد الميرنجي، من أجل بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه ممتلكا عدة فرص للتأهل بتمكنه من تحقيق الفوز بأي نتيجة، أو تعادله سلبيا ليتمكن من تخطي ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في تحقيق لقب التشامبيونزليج برصيد 13 لقب، ويدخل رفاق توخيل مباراتهم ضد الميرنجي بمعنويات مرتفعة بعدما تمكنوا من تحقيق الفوز في آخر مبارياتهم التي خاضوها ضد فولهام في البريمرليج، وتمكنوا من تحقيق الفوز بهدفين دون رد عن طريق هافرتيز، ليعودوا لمسار الانتصارات من جديد بعد تعادلهم الثمين ذهابا ضد الريال بهدف لكل فريق سجله بوليسيتش أولا للبلوز، قبل أن يتكن كريم بنزيمة من إدراك التعادل لأصحاب الأرض.

ريال مدريد يدخل مباراته ضد البلوز بمعنويات مرتفعة بعدما انضم قائده راوس لقائمة الفريق المسافرة إلى انجلترا بعد غياب، كما انضم كلا من فالفيردي ومارسيلو أيضا بعد شكوك حول سفرهم مع الريال الذي تمكن من العودة لمسار الانتصارات من جديد بعد التعادل في آخر مبارتين ضد ريال بيتيس سلبيا في الليغا، وأمام تشيلسي ذهابا، قبل تحقيقه الفوز ضد أوساسونا في آخر مبارياته بهدفين دون رد سجلهما ميليتاو وكاسيميرو.

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