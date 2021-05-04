تسجيل 28 وفاة و 1272اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (1272) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (714,173) حالة.

-سُجّلت (28) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8925) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (7.89%)، مقارنة مع (6.22%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (16,122) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,743,722) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2699) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (691,218) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (14,030) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (122) حالة، فيما غادرت (170) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1272) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 24%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 17%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (394) في محافظة العاصمة عمّان.

- (272) في محافظة إربد، منها (2) في الرمثا.

- (103) في محافظة الزرقاء.

- (71) في محافظة الكرك.

- (66) في محافظة العقبة.

- (65) في محافظة الطفيلة.

- (61) في محافظة المفرق.

- (59) في محافظة مأدبا.

- (57) في محافظة عجلون.

- (50) في محافظة البلقاء.

- (37) في محافظة جرش.

- (37) في محافظة معان.