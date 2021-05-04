محمد بن زايد يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس الأميركي

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على موقع "تويتر"، "بحثت، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".
وأضاف ولي عهد أبوظبي، أن المباحثات شملت التعاون في مجالات الطاقة النظيفة وحماية البيئة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية".
وقال الشيخ محمد بن زايد "لدينا قاعدة صلبة ومستدامة من المصالح المشتركة، وحريصون على تعزيز العلاقات وتطويرها في المستقبل".
في غضون ذلك، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي وولي عهد أبوظبي اتفقا على أولوية العمل لمعالجة النزاعات، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي بإثيوبيا.
وأورد البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أكد لولي عهد أبوظبي الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
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