البنتاجون يعلن إنجاز ما بين 2% إلى 6% بعملية الانسحاب من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأفادت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، فى بيان بحسب "روسيا اليوم": "بعد قرار الرئيس، قامت الولايات المتحدة بسحب حوالى 60 شاحنة من نوع C-17 محملة بمواد مختلفة من أفغانستان كما نقلت أكثر من 1.300 قطعة من المعدات إلى والوكالة اللوجستية الدفاعية لتدميرها".

كما أعلنت القيادة المركزية تسليم منشأة نيو أنتونيك فى ولاية هلمند إلى الجيش الأفغانى.

وأضاف البيان: "بحسب تقديرات القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، أنجزنا حتى الآن ما بين 2% إلى 6% من عملية الانسحاب".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضى أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن.

وفى 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها آنذاك، دونالد ترامب، وحركة "طالبان" فى الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أى فى مايو 2021، وإطلاق حوار أفغانى داخلى فى الدوحة، بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

لكن إدارة بايدن أعلنت مؤخرا أنها تنوى إنجاز عملية الانسحاب حتى 11 سبتمبر ما أثار ردود أفعال حادة من "طالبان"، التى هددت بخروجها من اتفاق السلام.