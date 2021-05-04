نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج اللوتاري الأمريكي DV lottery 2021 قرعة الهجرة إلى أمريكا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج اللوتاري الأمريكي الهجرة العشوائية ينتظرها آلاف من الشباب من كل مكان في الوطن العربي، الذين كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول “الجرين كارد”، حيث كانت وزارة الخارجية الأمريكية سنويا كانت قد فتحت باب التقديم للراغبين بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والاستفادة من الامتيازات التي يتم منحها للحاصلين على الإقامة وكان التقديم لمسابقة لهجرة العشوائية كان قد بدأ في شهر أكتوبر الماضي، واستمر التقديم إلكترونياً حتي يوم 10نوفمبر2021

موعد إعلان نتائج اللوتاري الأمريكي

يتابع الكثيرون في كل مكان موعد إعلان نتائج اللوتاري الأمريكي، حيث أكدت المصادر الإخبارية الواردة، أنه سيتم الإعلان رسمياً عن أسماء الفائزين بقرعة الهجرة العشوائية إلي أمريكا يوم 8 مايو 2021، وسيتم الإعلان عن أكثر من خمسين ألف من الذين حالفهم الحظ، وتوافرت فيهم الشروط والقواعد التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية أثناء التقديم في أكتوبر الماضي، وأيضا سيم اختيار الشباب الذين قاموا بتقديم الأوراق المطلوبة، وسيتم اجراء قرعة اللوتاري الأمريكي إلكترونياً دون أي تدخل من الأشخاص.

موقع إعلان نتيجة الهجرة العشوائية إلي أمريكا

من المنتظر أن يتم إعلان أسماء الأشخاص المقبولين في اللوتاري الأمريكي يوم 8 مايو المقبل، حيث سيتم اجراء القرعة ما بين الأشخاص المتقدمين وأوراقهم كاملة وانطبقت عليهم جميع الشروط، وستكون عملية اجراء القرعة آليه وبشفافية كامة، دون تدخل آحد، وسيختار الكمبيوتر أكثر من خمسين ألف فائز، وسيتم نشر أسماء المقبولين عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، وهذه هي خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية الأمريكية: