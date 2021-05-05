"إسعاف".. كوميديا سعودية تظهر بطولات الأطباء والمسعفين

استحوذت المسلسلات ذات الطابع الكوميدي السعودي، على السواد الأعظم من المسلسلات التي تم إنتاجها في الموسم الرمضاني الحالي، ونجح مسلسل "إسعاف"، في حجز مقعد رئيسي على طاولة المشاهد السعودي، بسبب ما يقدمه العمل من وجبة كوميدية خفيفة وبقصة مبتكرة وجديدة.

وكشف الفنان السعودي شجاع نشاط أحد أبطال العمل لـ"دوت الخليج"، أن المسلسل يتطرق إلى ما يقدمه المسعفون والأطباء من خدمات جليلة للوطن، ويتم عرض ذلك على الشاشات في إطار فكاهي جميل يجذب المشاهد للمتابعة من الدقيقة الأولى وحتى النهاية.

وأضاف أن المسلسل تدور أحداثه عن مجموعه من المسعفين في وحدة 98، وتتشابك الأحداث ويلتقون مع الخط الثاني من العمل وهم قطاع الأطباء عند ايصالهم للحالات المختلفة من المرضى، وعند ذلك تتجدد المواقف بشكل دوري مع كل حالة مرضية على حدة في إطار يوضح معاناة المرضى والأطباء على حد السواء.

وأشار "نشاط"، إلى أن المسعفين في الوحدة 98 تجمعهم أيضاً مواقف كوميدية، مع مديرهم الجديد، الذي لم يعتد على مواقف المسعفين، لتجري الأحداث في شكل مشوق ودرامي، فضلاً عن مواقف تراجيدية تجمعهم مع المرضى ولكن لا تؤثر على الشكل الرئيسي للمسلسل.

وأكد الفنان "نشاط" أن العنصر النسائي له دور محوري في أحداث المسلسل، حيث تقدم الفنانة مريم عبدالرحمن دور الطبيبة في أحد المستشفيات وتجمعها مع المسعفين عدد من المواقف خلال توصيل المرضى لتلقي العلاج، كما تقوم الفنانة ندى الشهري بدور الممرضة التي أيضاً يجمعها مواقف طريفة مع موظفي هيئة الإسعاف.

وحول طبيعة دور "نشاط في العمل، يقول: "أنا ألعب دور شخصية "صالح" وهو أحد المسعفين النشطاء، ويقوم بعمله على أكمل وجه وهو أيضا يحب ان يكون لديه مشاريعه الخاصة التي تدر عليه المال، لذلك فهو يقوم بعمل مشاريعه خاصة مع ابن عمه والتي للأسف دائما تنتهي بالفشل في قالب كوميدي، وهو متزوج وينتظر ولادة زوجته بأبنه الاول ".

يذكر أن مسلسل إسعاف من بطولة نايف الظفيري وحسين اليحيى ومحمد الشارخ، وعدد من الفنانين السعوديين الشبان، ونجح في جذب آلاف المشاهدين عبر منصات التواصل الاجتماعي.