ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار الجسر فى مكسيكو إلى 24 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقالت مديرة إدارة الدفاع المدنى فى مكسيكو، ميريام أورسوا، خلال مؤتمر صحفى بحسب "روسيا اليوم": "بشكل عام قتل 24 شخصا، 21 مباشرة فى المكان و3 فى المستشفيات، ولا يزال 27 جريحا فى المستشفيات".
بدورها، ذكرت عمدة مكسيكو، كلاوديا شينباوم، أن هناك قاصرين بين ضحايا الحادث، وأعلنت حدادا فى المدينة، كما أعرب رئيس البلاد، أندريز مانويل لوبيز أوبرادور، عن تعازيه لذوى القتلى.
وسبق أن أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 70 فى مكسيكو جراء انهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق.
ووقع الحادث ليل الاثنين، بالقرب من محطة اوليفوس على خط مترو 12 بجنوب العاصمة المكسيكية.
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