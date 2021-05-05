ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في المكسيك إلى أكثر من 217 ألفا 

أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 395 حالة وفاة و3064 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 2352964 والوفيات إلى 217740.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت في شهر مارس الماضي إلى أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون 60٪ على الأقل فوق الرقم المؤكد.

وتلقت البلاد حوالي 22.6 مليون جرعة لقاح، وأعطت ما يقرب من 17 مليون جرعة، غطت أكثر من 12 مليون شخص، حصل بعضهم على جرعتين، ويبقى هذا رقما صغيرا بالنسبة لبلد يبلغ تعداد سكانه 126 مليون نسمة.