موعد عيد الفطر 1442-2021 في السعودية وتاريخ أول أيام العيد 2021

موعد عيد الفطر 1442-2021 في السعودية،أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر السعيد حيث بدأ الكثير يتساءل عن موعد عيد الفطر 1442 في السعودية وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية مواعيد إجازة الموظفين في القطاعين العام والخاص في شهر رمضان، حيث أشارت أن إجازة موظفي القطاع العام تبدأ يوم الخميس 24 رمضان الموافق 6 مايو 2021 وحتى يوم 5 شوال بينما تبدأ إجازة موظفي القطاع الخاص يوم 29 رمضان 1442.

موعد عيد الفطر 1442-2021 في السعودية

يترقب المواطنين في السعودية إعلان المحكمة العليا عن تحري رؤية هلال شهر شوال 1442حيث من المقرر أن يتم استطلاع هلال شوال يوم 29 رمضان 1442 الموافق 11 مايو 2021 وعلى نتيجة الاستطلاع سيتم تحديد تاريخ أول أيام عيد الفطر السعيد في السعودية ، وبحسب الأبحاث الفلكية فإنه سيتعذر رؤية هلال شوال بعد غروب شمس يوم 29 رمضان وعليه فإن يوم الأربعاء سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك 1442 الموافق 12 مايو 2021 ويوم الخميس 1 شوال 1442 الموافق 13 مايو 2021 .

وسنوافيكم أعزائنا فور بدء تحري هلال شوال 1442 نتيجة استطلاع الرؤية وإعلان المحكمة العليا السعودية لموعد عيد الفطر 1442 وفق الرؤية الشرعية للهلال .

تاريخ أول أيام عيد الفطر 2021 السعودية

أشار خبراء وعلماء الفلك أن أول أيام العيد 2021 في السعودية سيكون يوم الخميس 1/10/1442 الموافق 13/5/2021 وذلك وفق الحسابات الفلكية بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال في منطقة تمير وسدير والتي غالبا ما يتم استطلاع الأهلة بها عبر لجان الترائي التي تستخدم المناظير والتلسكوب في رصد هلال رمضان و هلال شوال .

إجازة الموظفين في عيد الفطر 2021

يعد أول أيام عيد الفطر إجازة رسمية لجميع الموظفين في القطاع العام من وزارات حكومية والقطاع الخاص من الشركات والبنوك والقطاعات الغير ربحية ، حيث تبدأ إجازة القطاع العام في يوم 24 رمضان حتى ويم 5 شوال والقطاع الخاص يوم 29 رمضان حتى يوم 3 شوال كما أعلنت وزارة الموارد البشرية اليوم عبر حسابها الرسمي على تويتر.