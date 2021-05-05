الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية شهر مايو 1442 برقم الحساب إلكترونيا والعداد

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية يتساءل الكثير والكثير من السعوديين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، لذلك وفرت المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين والأشخاص المقيمين على أراضيها، مقدرة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من خلال عدد من القنوات إلكترونية، وذلك بغرض التيسير على المواطنين في طرق الاستعلام والسداد، وهذا ما نذكره في مقال اليوم.

يتم تسجيل الدخول في موقع الشركة السعودية للكهرباء.

وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

في أسفل الصفحة الرئيسية، اختر خدمات الفواتير.

ستفتح صفحة خدمات الفواتير، في علامة بحث خدمات المشتركين.

اضغط على فاتورتك واختر عرض الفاتورة الإلكترونية من القائمة الظاهرة.

من خلال الخدمات السريعة (الاشتراك في فاتورة محددة) أدخل رقم الحساب الخاص بك واضغط على كلمة مراجعة.

الآن في هذه الخطوة تستطيع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك الأخيرة برقم الحساب الخاص بك، والإطلاع على كل الفواتير السابقة.

وأيضًا يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء باستعمال رقم العداد أو رقم الحساب الخاص بك، عن طريق استخدام تطبيق المحمول الذكي المخصص للشركة السعودية للكهرباء، والمتوفر أيضًا في أجهزة أبل وأندرويد، حيث يمكنك الحصول على تطبيق شركة الكهرباء وتحميله من موقع الشركة السعودية للكهرباء.

للكهرباء. وبعد تحميله يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال هذا التطبيق أو من خلال الرسائل النصية، كما قدمت شركة الكهرباء إمكانية الحصول على فاتورة الكهرباء من خلال الرسائل النصية عن طريق إرسالها إلى التليفون المحمول لجعل المواطن على معرفة دائمة بحسابه.

كما يوفر هذا التطبيق إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بفواتير استهلاك الكهرباء، واستلام رسائل التنبيه بالدفع، وتصحيح وإرسال تنبيهات الدفع، بالإضافة إلى إرسال معلومات بخصوص الانقطاعات التي تحدث والمخطط لها، وإرسال رسائل إرشادية وتوعوية.

كما توجد خدمة الفاتورة الإلكترونية وهي خدمة توفر للمواطن سهولة التعرف على فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة به شهرياً من خلال البريد الإلكتروني، ويستطيع المواطن من خلال هذه الخدمة واستلام تنبيهات شهرية بصدور الفاتورة، ومعرفة قرب موعد قطع الخدمة في حالة تأخر السداد، وتنبيهات سداد الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء باستخدام رقم العدادطريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف