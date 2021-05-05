نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة وزارة العمل وكل الشروط نقل بدون حاجه للكفيل

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة وزارة العمل ، لكل عامل داخل المملكة العربية السعودية له إقامة على جواز سفره، إما على كفيل أو على شركة معينة، وتقوم الشركة بإثباته داخل وزارة العمل بأنه أحد أفرادها من خلال هذه الإقامة ولذلك في جميع المعلومات الخاصة بالعامل تكون متوفرة عند وزارة العمل، وتكون هذه الإقامة بمثابة قيد على العامل يلتزم بالقوانين التي تنص عليها الإقامة، والالتزام بقوانين المملكة، وأيضا فإنها تضمن حقوقه داخل المملكة أيا كان الطرف الآخر هو كفيل أم شركة يعمل بها في هذه المقالة سوف نتحدث عن كيفية الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد .خطوات الاستعلام عن نقل كفالة
- أولا الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية داخل المملكة العربية السعودية.
- تسجيل الدخول على هذا الموقع.
- الدخول إلى نقل كفالة عامل وافد ثم يقوم بملئ البيانات المطلوبة من الموقع ثم تقديم طلب نقل الكفالة.
- بعد ذلك سيظهر للعامل نتيجة الطلاق إما بالقبول أو بالرفض ولكن لزاما عليه لابد أن يتفق على جميع الشروط الخاصة بنقل الكفالة.
هناك شروط لابد من القيام بها لنقل الكفالة من الكفيل أولى إلى كفيل آخر، وذلك عن طريق موقع وزارة العمل والتنمية السعودية، وهذه الشروط هي أنه يمكن للعامل نقل الكفالة من دون موافقة الكفيل، وذلك في حال تقاعس الكفيل في دفع المرتبات لمدة ثلاث شهور، ويمكنه أيضا ينقل كفالة بدون موافقة الكفيل إذا لم يجدد الكفيل إقامته، وذلك في خلال شهر واحد من انتهاء الإقامة، وأيضا إذا وقع الكفيل في المنطقة الحمراء، أو قدم ضد العامل بلاغ كيدي بالهروب، كما يوجد شروط لنقل الكفالة بدون موافقة كفيل، فهناك أيضا شروط أخرى عن نقل الكفالة بموافقة الكفيل، وأهمها أن يكون الكفيل القديم والكفيل الجديد متفقان على نقل كفالة العامل من الأول إلى الثاني، وأيضا موافقة مكتب العمل التابعين له، وأيضا لابد أن تتوافر في الكفيل الجديد بعد الشروط مثال ألا يكون قام بتأخير أجور من قبل للعمال الموجودين لديه، وأخيرا شرط أن يكون العامل قضى مدة عام عند الكفيل الأول منذ دخول المملكة العربية السعودية.
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الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة وزارة العمل ، لكل عامل داخل المملكة العربية السعودية له إقامة على جواز سفره، إما على كفيل أو على شركة معينة، وتقوم الشركة بإثباته داخل وزارة العمل بأنه أحد أفرادها من خلال هذه الإقامة ولذلك في جميع المعلومات الخاصة بالعامل تكون متوفرة عند وزارة العمل، وتكون هذه الإقامة بمثابة قيد على العامل يلتزم بالقوانين التي تنص عليها الإقامة، والالتزام بقوانين المملكة، وأيضا فإنها تضمن حقوقه داخل المملكة أيا كان الطرف الآخر هو كفيل أم شركة يعمل بها في هذه المقالة سوف نتحدث عن كيفية الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد .خطوات الاستعلام عن نقل كفالة
- أولا الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية داخل المملكة العربية السعودية.
- تسجيل الدخول على هذا الموقع.
- الدخول إلى نقل كفالة عامل وافد ثم يقوم بملئ البيانات المطلوبة من الموقع ثم تقديم طلب نقل الكفالة.
- بعد ذلك سيظهر للعامل نتيجة الطلاق إما بالقبول أو بالرفض ولكن لزاما عليه لابد أن يتفق على جميع الشروط الخاصة بنقل الكفالة.
هناك شروط لابد من القيام بها لنقل الكفالة من الكفيل أولى إلى كفيل آخر، وذلك عن طريق موقع وزارة العمل والتنمية السعودية، وهذه الشروط هي أنه يمكن للعامل نقل الكفالة من دون موافقة الكفيل، وذلك في حال تقاعس الكفيل في دفع المرتبات لمدة ثلاث شهور، ويمكنه أيضا ينقل كفالة بدون موافقة الكفيل إذا لم يجدد الكفيل إقامته، وذلك في خلال شهر واحد من انتهاء الإقامة، وأيضا إذا وقع الكفيل في المنطقة الحمراء، أو قدم ضد العامل بلاغ كيدي بالهروب، كما يوجد شروط لنقل الكفالة بدون موافقة كفيل، فهناك أيضا شروط أخرى عن نقل الكفالة بموافقة الكفيل، وأهمها أن يكون الكفيل القديم والكفيل الجديد متفقان على نقل كفالة العامل من الأول إلى الثاني، وأيضا موافقة مكتب العمل التابعين له، وأيضا لابد أن تتوافر في الكفيل الجديد بعد الشروط مثال ألا يكون قام بتأخير أجور من قبل للعمال الموجودين لديه، وأخيرا شرط أن يكون العامل قضى مدة عام عند الكفيل الأول منذ دخول المملكة العربية السعودية.
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