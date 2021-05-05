بلينكن : دول G7 أكدت التزامها بإيجاد حل سياسى لـ إنهاء الأزمة السورية

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، الذى يزور لندن للمشاركة فى اجتماعات وزراء خارجية دول "G7"، فى تغريدة نشرها الثلاثاء عبر موقع "تويتر": "أنا ونظرائى أكدنا التزامنا بإيجاد حل سياسى لإنهاء النزاع فى سوريا، ودعم إعادة إطلاق عمل آلية الأمم المتحدة للمساعدات العابرة للحدود".

وأضاف بلينكن : "سنواصل العمل على تكرير كل بنود القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإنهاء معاناة السوريين".

وينص القرار 2254 الصادر يوم 18 ديسمبر 2015 على التوقف الفورى من قبل جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية فى سوريا، ويحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول فى مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف المنظمة العالمية، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسى.

وتأتى تصريحات بلينكن فى الوقت الذى تستعد فيه سوريا لإجراء انتخابات الرئاسة يوم 26 مايو وسط توقعات واسعة لفوز الرئيس الحالى، بشار الأسد، الذى يحكم البلاد منذ العام 2000، فى التصويت.

وستجرى الانتخابات بينما تستمر فى سوريا أزمة سياسية عسكرية نشبت عام 2011، وجذب النزاع متعدد الأطراف قوى عالمية وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، لكنه يقترب من نهايته بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على معظم أنحاء البلاد بدعم من روسيا وإيران.