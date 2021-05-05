آوبو آية 94 الجديد ومعرفه اهم مواصفاته بالتفصيل وسعره الحالي بالاسواق

آوبو آية 94 من اهم الهواتف الحديثة التي أصدرتها شركه آوبو كما أعلنت الشركة علي الهاتف عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمن الهواتف التي اعلن عنها حديثا أيضا سامسونج جالكسي A52 بمواصفات هائله وسعر مثير وعن هاتف شاومي أم أي 11 لايت الجديد وسعره الحالي، والآن سوف نقوم بشرح المواصفات الخاصة بهاتف آوبو آية 94 ومعرفه سعر من خلال المقالة الأتية. مواصفات آوبو آية 94 مواصفات آوبو آية 94 أعلنت شركه آوبو عن مواصفات الهاتف الرائعة والتي سوف نشرحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية: أبعاد الهاتف 160.1×73.2×7.8 ملي مع وزن يصل إلي 172 جرام.

الهاتف بنسختين نسخه 4 جي ونسخه 5 جي غير موجوده في مصر.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو.

مكان كارت ميموري لزيادة المساحة.

الهاتف مصنوع من البلاستيك اللامع والمتوقع من آوبو.

شاشه الهاتف من نوع amoled وتأتي بمساحه 6.43 بوصه وبدقه 1080×2400 بكسل وجوده fhd مع كثافه بكسلات تصل إلي 409 بكسل وتحتوي علي أبعاد عرض 20:9 لعض محتوي افضل. الهاتف يدعم معالج من نوع helio p95 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع powervr.

الهاتف يأتي بسعة 128 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا.

الكاميرا الخلفية تأتي بارزه قليلا عن الظهر وتدعم اربع كاميرات تتميز فيها الأولي بدقه 48 بكسل والثانية تتميز بدقه 8 بكسل والثالثة بدقه 2 بكسل للتصوير الواسعة والرابعة بدقه 2 بكسل والخاصة بالعزل بالإضافة لدعمها فلاش ليد أحادي.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 32 بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء.

الهاتف يدعم بصمه اصبع وبصمه وجه.

بطاريه الهاتف تأتي بحجم 4310 ملي أمبير والشاحن بقوه 30 وآت.

ألوان الهاتف اللون البنفسجي واللون الأسود. عيوب آوبو A94 عيوب آوبو A94 كما وجدت بعض العيوب البسيطة في الهاتف وهي: لا يدعم nfc غير الهواتف المنافسة.

المعالج ليس الأقوى بالنسبة لسعر الهاتف.

الصوت الخارجي للسماعات غير استريو وعادي.

الحافة السفلية للهاتف كبيره جدا.

سهوله تعرض الهاتف إلي الخدوش والتب صيم.

سعر الهاتف مرتفع قليلا نظرا لمواصفاته. سعر آوبو آية 94 كما تم الإعلان عن سعر الهاتف والتي أعلنت عنه الشركة وهو للنسخه 128 جيجا و 8 جيجا رام بسعر 5490 جنيه. الوسوم

آوبو آية 94 من اهم الهواتف الحديثة التي أصدرتها شركه آوبو كما أعلنت الشركة علي الهاتف عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمن الهواتف التي اعلن عنها حديثا أيضا سامسونج جالكسي A52 بمواصفات هائله وسعر مثير وعن هاتف شاومي أم أي 11 لايت الجديد وسعره الحالي، والآن سوف نقوم بشرح المواصفات الخاصة بهاتف آوبو آية 94 ومعرفه سعر من خلال المقالة الأتية. مواصفات آوبو آية 94 مواصفات آوبو آية 94 أعلنت شركه آوبو عن مواصفات الهاتف الرائعة والتي سوف نشرحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية: أبعاد الهاتف 160.1×73.2×7.8 ملي مع وزن يصل إلي 172 جرام.

الهاتف بنسختين نسخه 4 جي ونسخه 5 جي غير موجوده في مصر.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو.

مكان كارت ميموري لزيادة المساحة.

الهاتف مصنوع من البلاستيك اللامع والمتوقع من آوبو.

شاشه الهاتف من نوع amoled وتأتي بمساحه 6.43 بوصه وبدقه 1080×2400 بكسل وجوده fhd مع كثافه بكسلات تصل إلي 409 بكسل وتحتوي علي أبعاد عرض 20:9 لعض محتوي افضل. الهاتف يدعم معالج من نوع helio p95 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع powervr.

الهاتف يأتي بسعة 128 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا.

الكاميرا الخلفية تأتي بارزه قليلا عن الظهر وتدعم اربع كاميرات تتميز فيها الأولي بدقه 48 بكسل والثانية تتميز بدقه 8 بكسل والثالثة بدقه 2 بكسل للتصوير الواسعة والرابعة بدقه 2 بكسل والخاصة بالعزل بالإضافة لدعمها فلاش ليد أحادي.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 32 بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء.

الهاتف يدعم بصمه اصبع وبصمه وجه.

بطاريه الهاتف تأتي بحجم 4310 ملي أمبير والشاحن بقوه 30 وآت.

ألوان الهاتف اللون البنفسجي واللون الأسود. عيوب آوبو A94 عيوب آوبو A94 كما وجدت بعض العيوب البسيطة في الهاتف وهي: لا يدعم nfc غير الهواتف المنافسة.

المعالج ليس الأقوى بالنسبة لسعر الهاتف.

الصوت الخارجي للسماعات غير استريو وعادي.

الحافة السفلية للهاتف كبيره جدا.

سهوله تعرض الهاتف إلي الخدوش والتب صيم.

سعر الهاتف مرتفع قليلا نظرا لمواصفاته. سعر آوبو آية 94 كما تم الإعلان عن سعر الهاتف والتي أعلنت عنه الشركة وهو للنسخه 128 جيجا و 8 جيجا رام بسعر 5490 جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آوبو آية 94 الجديد ومعرفه اهم مواصفاته بالتفصيل وسعره الحالي بالاسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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