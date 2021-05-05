مصر تسجل 1090 إصابة يومية بكورونا
واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في مصر، حيث تسجيل 1090 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلا عن 60 وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الثلاثاء ارتفع إلى 231 ألفا و803 حالات، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 13591.
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 567 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 173341 شخصا.
المصدر: (د ب أ)
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