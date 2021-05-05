رسميا .. نتنياهو يعجز عن تشكيل الحكومة ويفوض الرئيس

ووفقًا لـ وكالة "سبوتنيك" الروسية، كان أمام نتنياهو حتى منتصف الليل ليطلب من الرئيس الإسرائيلى إضافة أسبوعين على المهلة التى منحها له من أجل تشكيل الحكومة والتى بلغت 28 يومًا، ولكنه لم يطلب ذلك.
وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بيانا قبل انتهاء المهلة بـ 3 دقائق معلنا فشله فى تشكيل الحكومة كما ألقى باللوم على نفتالى بينيت، زعيم حزب "يمينا"، بسبب رفضه التعهد بتشكيل حكومة يتولى فيها رئاسة حكومة ائتلافية أولا وفق مبدأ التناوب.
وفى سياق متصل، أصدر المتحدث باسم ريفلين بيانا قال فيه إن نتنياهو غير قادر على تشكيل الحكومة وإنه فوض الرئيس مجددًا، مضيفًا أن الرئيس سيتصل صباح الأربعاء بالأحزاب الممثلة فى الكنيست بشأن استمرار عملية تشكيل الحكومة".
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