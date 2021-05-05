بايدن يخطط لتطعيم 160 مليون أمريكى ضد كورونا بحلول يوليو المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه يخطط لتطعيم لـ70 فى المئة من الراشدين فى الولايات المتحدة بجرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا بحلول العيد الوطنى فى الرابع من يوليو.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال بايدن فى كلمة له بالبيت الأبيض إنه يسعى إلى إعطاء جرعتى اللقاح إلى 160 مليون أمريكى بحلول التاريخ ذاته، مشيرًا إلى أنه ذلك سيشكل فرقًا كبيرًا فى كيفية قضاء الأمريكيين فصل الصيف.

وأكد الرئيس الأمريكى أن الولايات المتحدة مستعدة لبدء حملة تلقيح تشمل الفتيان إذا أجيز لهم تلقى لقاح "فايزر"، من قِبَل السلطات الصحية.

وأضاف: "وحدها وكالة الأدوية الأمريكية ستتخذ هذا القرار. ولكن أريد أن يعلم الآباء والأمهات الأمريكيون أنه حين يصدر هذا الإعلان، سنكون مستعدين للتحرك فورا".