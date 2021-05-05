موعد عيد الفطر ٢٠٢١ وعدة شهر رمضان وغرة شوال 1442 في مصر والسعودية والدول العربية

موعد عيد الفطر المبارك 2021-1442 تصدر قائمة اهتمامات وبحث الملايين في الوقت الحالي بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم ودخول العشر الأواخر من شهر الصيام للاستعداد لحلول موعد عيد الفطر 1442 في مصر والسعودية والدول العربية من شراء الملابس الجديدة وتجهيز حلوى العيد ضمن الطقوس الشعبية في المجتمعات العربية وخاصة مصر حيث تحرص السيدات على تجهيز كحك العيد والبسكويت والبيتي فور وشراء الملابس الجديدة

موعد عيد الفطر 2021 مصر

ومن المقرر أن يتحدد موعد عيد الفطر بعد رؤية هلال شهر شوال الشرعية من قبل دار الإفتاء المصرية أو المحكمة العليا السعودية، يوم الثلاثاء المقبل 11 مايو 202، الموافق 29 من شهر رمضان 1442هجرية، امتثالا لحديث النبي صلي الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

وحول موعد عيد الفطر 2021 فلكيا أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية التابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن موعد عيد الفطر المبارك هو يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، وفقاً للحسابات الفلكية.

موعد عيد الفطر 1442 السعودية

في السياق ذاته قال عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية إن موعد عيد الفطر لعام 1442 في السعودية يوم 13 مايو 2021، وأن عدة شهر رمضان سيكون 30 يوما، حسبما حدد مركز الفلك الدولي.

عدة شهر رمضان 1442

وبحسب الحسابات الفلكية التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية أن عدة شهر رمضان 1442 30 يومًا وأن يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 هو المتمم للشهر رمضان 1442 وأن يوم الخميس 13 مايو هو غرة شهر شوال 1442.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية يشارك في تحديد بدايات الشهور العربية وفقًا لعدة شروط لتحديد أماكن رؤية الهلال من خلال اللجان العلمية التابعة لدار الإفتاء سواء هلال شهر رمضان أو شهر شوال .