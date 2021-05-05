استعلام نتائج السادس الإعدادي التمهيدي في جميع مدن العراق عبر موقع النجاح

نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021 في جميع محافظات ومدن العراق، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وتم تصحيحها ولم يتبقى سوى أن يتم إعلانها من خلال موقع النجاح الإلكتروني، والذي تم تخصيصه من قبل وزارة التربية العراقية من أجل إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي وباقي المراحل الدراسية، حيث أن جميع الطلاب في دولة العراق وأولياء الأمور يعيشون حالة من القلق والضغط النفسي والعصبي، وذلك بسبب انتظارهم وترقبهم من أجل معرفة النتائج والتي من المرتقب أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لما أكدت عليه الوزارة.نتائج السادس الإعدادي التمهيدي في العراق
ونعلن لكم خطوات الاستعلام عن النتائج والتي سوف تكون متاحة أمام جميع الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة:
- يتوجب على الطالب الدخول على موقع النجاح التعليمي.
- يقوم الطالب بتسجيل الكود الخاص به والرقم السري.
- من ثم قم بالنقر على كلمة استعلام.
- ثم قم باختيار نتائج الصف السادس الإعدادي.
- ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب.
- من خلال هذه الخطوات قم بالنقر على الزر الخاص بإعلان النتيجة.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف السادس الإعدادي خلال الساعات المقبلة حيث قام وزير التربية والتعليم العراقي طمأنة جميع أولياء الأمور والطلاب على نسب النجاح، حيث أنها أضاف أن نسب النجاح الخاصة بطلاب الصف السادس مرتفعة هذا العام، وذلك مقارنة بالألوان السابقة، أيضا تمت مراعاة الطلاب أثناء وضع الامتحان.
وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى القلق الكبير التي يمتاز الطلاب أثناء فترة الامتحان. حيث أن وزارة التربية والتعليم سعة جاهدة على توفير كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تأدية الامتحان، وذلك حرصا على سلامة الطلاب، والحد من انتشار فيروس كورونا.
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نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021 في جميع محافظات ومدن العراق، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وتم تصحيحها ولم يتبقى سوى أن يتم إعلانها من خلال موقع النجاح الإلكتروني، والذي تم تخصيصه من قبل وزارة التربية العراقية من أجل إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي وباقي المراحل الدراسية، حيث أن جميع الطلاب في دولة العراق وأولياء الأمور يعيشون حالة من القلق والضغط النفسي والعصبي، وذلك بسبب انتظارهم وترقبهم من أجل معرفة النتائج والتي من المرتقب أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لما أكدت عليه الوزارة.نتائج السادس الإعدادي التمهيدي في العراق
ونعلن لكم خطوات الاستعلام عن النتائج والتي سوف تكون متاحة أمام جميع الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة:
- يتوجب على الطالب الدخول على موقع النجاح التعليمي.
- يقوم الطالب بتسجيل الكود الخاص به والرقم السري.
- من ثم قم بالنقر على كلمة استعلام.
- ثم قم باختيار نتائج الصف السادس الإعدادي.
- ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب.
- من خلال هذه الخطوات قم بالنقر على الزر الخاص بإعلان النتيجة.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف السادس الإعدادي خلال الساعات المقبلة حيث قام وزير التربية والتعليم العراقي طمأنة جميع أولياء الأمور والطلاب على نسب النجاح، حيث أنها أضاف أن نسب النجاح الخاصة بطلاب الصف السادس مرتفعة هذا العام، وذلك مقارنة بالألوان السابقة، أيضا تمت مراعاة الطلاب أثناء وضع الامتحان.
وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى القلق الكبير التي يمتاز الطلاب أثناء فترة الامتحان. حيث أن وزارة التربية والتعليم سعة جاهدة على توفير كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تأدية الامتحان، وذلك حرصا على سلامة الطلاب، والحد من انتشار فيروس كورونا.
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