مقتل شرطي في هجوم على شرطة النفط بكركوك

قتل شرطي وجرح أخر في هجوم لتنظيم داعش على شرطة النفط في منطقه العزيزية ضمن حقول باي حسن النفطية في محافظة كركوك شمالي العراق.

وكان قد شن تنظيم داعش هجوما استهدف بئرين نفطيين في حقل "باي حسن" منتصف الشهر الماضي. وأعلنت شركة نفط الشمال في العراق، تعرض بئرين نفطيين إلى عمل إرهابي بتفجير عبوتين ناسفتين بشمال البلاد. وذكرت في بيان صحفي أن "التفجيرين حدثا قرب بئرين في حقل باي حسن بمحافظة كركوك".

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