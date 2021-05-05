فيديو.. حريق هائل إثر هجوم إسرائيلي على مناطق بالساحل السوري

قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ باتجاه مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غربي محافظة حماة.

وأكد شهود عيان سماع دوي سلسلة انفجارات في قرب مدينة اللاذقية الساحلية المطلة على البحر الأحمر. وقالت الوكالة إن الهجوم الإسرائيلي استهدف مصنعا للبلاستيك في ريف المحافظة. ونقلت الوكالة الرسمية عن فوج إطفاء اللاذقية القول إنه تم إخماد الحريق الناجم عن صواريخ الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة.

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