رابط البنك المركزي السعودي ساما للتقديم في البرنامج المهني لحديثي التخرج المجالات والشروط

رابط البنك المركزي السعودي، أعلن البنك المركزي السعودي اليوم، عبر موقع البنك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن فتح باب التقديم للراغبين في الالتحاق بالبرنامج المهني لحديثي التخرج، ويهدف البرنامج لخلق كوادر شبابية تقود قطار القطاع المصرفي بالمملكة في المستقبل، واعتماد المملكة على شبابها النابغين في القطاع المصرفي، ويستهدف البرنامج الشباب حديثي التخرج، والذين لديهم تطلع لرفع قدراتهم المهنية وزيادة خبراتهم في هذا المجال، حتى يكون لهم بمثابة مصوغ للتعين فيما بعد، ويقدم البرنامج شهادات تدريبية وخبرات، وسيتوفر لهم فرصة كبيرة لزيادة المهارات والمعارف في القطاع المالي، وهذه الشهادات والخبرات سوف تعزز وتزيد من فرص التحاقهم بالعمل في هذا القطاع، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، سوف نتحدث عن موعد التقديم وماهي الشروط والمجالات ومدة التقديم بالتفصيل.

رابط البنك المركزي السعودي

يعد القطاع المالي من القطاعات الواعدة في المملكة العربية السعودية، لما يملكه من خبرات متميزة، وكوادر بشرية كبيرة في هذا القطاع، وهو دائماَ يسعى لخلق جيل جديد من الكوادر الشبابية، التي تستطيع حمل راية القطاع المصرفي في المملكة، لذلك يسعى دائماً لعمل برامج تدريبية لتأهيل الشباب، وكسبهم المهارات والمعارف اللازمة، حتى يستطيعوا حمل راية القطاع المالي.

موعد التقديم في البرنامج المهني لحديثي التخرج 1442

التقديم متاح بداية من 4 مايو وحتى 27 مايو.

آلية التقديم على رابط البنك المركزي السعودي

يتم التقديم من خلال الدخول على رابط البنك المركزي السعودي ساما.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الالتزام الكامل أثناء فترة التدريب.

حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير.

حاصل على الشهادة من جامعات سعودية أو دولية معتمدة.

المعدل لا يقل للمتقدم عن جيد جداً.

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثاً وكتابةً وقراءة.

موعد البرنامج سيكون في شهر سبتمبر لكن سوف يحدد الموعد لاحقاً.

مدة البرنامج ستة أشهر.

حصول المتدرب على راتب شهري أثناء فترة التدريب.

إكساب المتدرب المهارات والمعارف اللازمة للالتحاق بالقطاع المالي.

تمنح المتدرب شهادات معتمدة من البنك المركزي ساما.

تمنح المتدرب فرصة كبيرة في الالتحاق بالعمل في القطاع المالي.

الشروط المطلوب توافرهاموعد البرنامجمميزات البرنامجمجالات البرنامج

يتم التدريب في خمس مجالات، على كل متدرب اختيار مجال واحد من هذه المجالات، وهده المجالات هي كالتالي: