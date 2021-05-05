إجازة عيد الفطر المبارك 2021 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام في الدول العربية، فقد أعلنت اليوم معظم الحكومات مواعيد بدء اول ايام الإجازات وكذلك مواعيد الإنتهاء، ولاسيما ونحن على بعد أيام قليلة جدا وينتهي أعظم شهور السنة هذا الشهر الكريم الممتلئ بالخير، لذا نبين لكم عبر هذا التقرير مواعيد الإجازات لمعظم الدول العربية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك والتي جاءت كالتالي:



تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي من نهاية يوم الخميس الموافق 24 رمضان 1442 والموافق 7 مايو وتستمر الإجازة حتي نهاية يوم 5 شوال 1442 ه‍ الموافق السادس عشر من شهر مايو 2021.

المبارك للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي من نهاية يوم الخميس الموافق 24 رمضان 1442 والموافق 7 مايو وتستمر الإجازة حتي نهاية يوم 5 شوال 1442 ه‍ الموافق السادس عشر من شهر مايو 2021. إلغاء اجازة عيد الفطر 1442 لجميع العاملين بالجوازات السعودية، حرصاً منها على الحفاظ على حماية ومصالح العاملين، فيما حددت الحكومة السعودية موعد إجازة البنوك السعودية.

أعلنت الحكومة الإماراتية مواعيد الإجازات والتي تضمنت التالي

تبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي.

والحكومي. تنتهي الإجازات يوم 3 شوال 1442ه‍.

تبدأ العودة للعمل من يوم 4 شوال 1442ه‍.

تحتسب عطلة عيد الفطر المبارك مدفوعة الأجر.

حددت الحكومة الكويتية مواعيد عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442ه‍ 2021م، والتي جاءت لمدة 5 أيام إعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 12 مايو 2021 وتستمر حتي نهاية يوم 16 مايو 2021 على أن يتم العودة للعمل من جديد من يوم الإثنين 17 مايو 2021م.

بحسب التوقعات الفلكية لهذا الشهر والذي يتوقع أن شهر رمضان الكريم يكون كامل لذا يكون اول ايام عيد الفطر يوم الثالث عشر من شهر مايو 2021م والذي يصادف يوم الخميس القادم إن شاء الله، كما يتصادف هذا الموعد مع العديد من الدول العربية في توقيت عيد الفطر لهذا العام.

فيما لم تحدد بعض الدول موعد عطلة عيد الفطر المبارك 2021 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام.