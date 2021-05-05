صرف 100 دولار أمريكى فحص المنحة القطرية برقم الهوية بغزة لشهر مايو query.gov.ps

رابط فحص المنحة القطرية قامت دولة قطر بتقديم خدمة عظيمة جدًّا لجميع الأسر التي تعاني من الفقر وانحدار مستوى المعيشة، وبالأخص تلك الأسر المقيمة في قطاع غزة والتي تضررت بشكل كبير بسبب الاحتلال القائم عليها، وفيما يلي من خلال جميع فقرات هذا المقال سنتحدث بشيء من التفصيل عن هذه المنحة المقدمة من دولة قطر، تابعوا معنا.

ما هي شروط الحصول على المنحة القطرية

لا يتم صرف هذه المنحة لأي شخص بل إنه توجد بعض الضوابط والشروط الواجب توفرها في الأسرة قبل حصولها على المنحة، ومن خلال السطور القليلة القادمة سنوضح أهم تلك الشروط:

في البداية يشترط أن يكون أفراد تلك الأسرة من أصل فلسطيني، وأن يكونوا مقيمين بشكل دائم بها وفي حالة مغادرتهم دولة فلسطين فإنه سيتم توقيف المنحة بالنسبة لهم ، أيضًا يلزم أن يكون الشخص الحاصل عليها من كبار السن فلا يستطيع أن يمارس أي مهنة ولا يوجد من يعوله، ومن الممكن أن تُصرف المنحة للنساء لكن بشرط أن تكون مُطلقة أو أرملة.

رابط فحص المنحة القطرية

نظرًا لكثرة التساؤلات التي بخصوص كيفية التقديم من أجل المنحة للاستفادة بها فسوف نقوم بذكر الخطوات التي ستساعدكم على ذلك، لذا أنصحكم باستكمال القراءة بكل عناية وحرص:

عليكم أن تقوموا بالتسجيل على الموقع الأساسي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية، مع التأكد من أن هذا الموقع يخص الوزارة الموجودة بدولة فلسطين، ثم بعد ذلك سيظهر رابط جديد وهذا الرابط هو الخاص بفحص المنحة القطرية، قوموا بالضغط على هذا الرابط، سوف تظهر أمامكم أيقونة جديدة تحتوي على بعض البيانات الواجب كتابتها وبشكل صحيح، ومن بين تلك البيانات: الرقم القومي ومحل الإقامة وما إلى ذلك من بيانات أخرى سوف تساعدهم في التأكد مما إذا كنتم تستحقون المنحة أم لا.