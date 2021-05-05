تحديث تردد قناة كوكي لشهر مايو 2021 على النايل سات والعرب سات Koky Kids

تردد قناة كوكي للأطفال من الترددات التي لطالما بحث عنها الآباء والأمهات التحديث الجديد، ليستمتع الأطفال من خلال تثبيت تردد قناة كوكي للأطفال 2021 بأفضل البرامج المختلفة وأفلام الكرتون المحببة للأطفال الصغار، من أبرزها أفلام الأميرات الشهيرة من أفلام ديزني، وأفلام الكرتون الرائعة مثل شيرمان والفأر الطباخ وويني ونمور ومسلسلات الكرتون مثل توم وجيري وميكي ماوس وغيرها، فيما يلي نوضح نبذة عن قناة كوكي للأطفال وكيفية استقبال تردد قناة كوكي لشهر مايو 2021 التحديث الأخير على النايل سات والعرب سات.

نبذة عن قناة كوكي

قناة كوكي للأطفال من بين القنوات الكرتونية الأولى في تقديم للطفل الصغير قناة متخصصة لعرض برامج الأطفال وأفلام الكرتون، واغاني الأطفال المميزة، إلى جانب الأناشيد الرائعة ومسلسلات الكرتون الشهيرة، وهي تعد قناة الأطفال المصرية الأولى في هذا المجال، كما أن قناة كوكي كيدز يتم بثها من مقرها الرسمي بالقاهرة الكبرى في مصر، وتم تأسيسها في عام 2011.

تردد قناة كوكي لشهر مايو 2021

يمكن تنزيل قناة كوكي كيدز على أجهزة الاستقبال من خلال ضبط تحديث تردد قناة كوكي للأطفال 2021 عبر الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات عبر البيانات التالية:

تردد قناة كوكي 2021 نايل سات

من خلال القمر الصناعي النايل سات 102 (7 درجات غرب) يتم ضبط التردد التالي لاستقبال وتثبيت قناة كوكي كيدز للأطفال:

القمر الصناعي nilesat

التردد الشبكي للقناة هو 11602

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي H

معامل تصويب الخطأ 3/4

التشفير: قناة مجانية مفتوحة.

الجودة SD

تردد قناة كوكي كيدز على العرب سات

اما من خلال القمر الصناعي العرب سات فيمكنك ضبط اشارة قناة كوكي للأطفال عبر القمر الصناعي Arabsat بضبط البيانات الآتية: