أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الصباري

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الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الصباري

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/محمد مقبل ناصر الصَّباري، عضو قيادة المؤتمر في الدائرة 197 محافظة ذمار، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي. الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الصباريبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/محمد مقبل ناصر الصَّباري، عضو قيادة المؤتمر في الدائرة 197 محافظة ذمار، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / عبدالسلام محمد مقبل ناصر الصَّباري، والشيخ / عبد القدوس محمد مقبل الصَّباري، واخوانه، وكافة ال الصَّباري في الدائرة 197 مديرية عنس محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب. مبتهلاُ إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.



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