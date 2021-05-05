الرئيس الفلسطينى يحيل أحد ملفات الاستيطان إلى الجنائية الدولية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن الرئيس محمود عباس وجه بإحالة ملف البيوت التى يستهدفها الاحتلال الإسرائيلى بالاستيلاء عليها فى حى الشيخ جراح بالقدس، إلى محكمة الجنايات الدولية.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال ملحم فى بيان: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تمت إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها فى الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى". وكانت جمعيات استيطانية قد عرضت على أهالى حى الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، لبقاء فى منازلهم بشكل مؤقت مقابل الاعتراف بملكية الأرض لصالح تلك الجمعيات، وهو ما رفضه الأهالى. وفى سياق متصل، أعطت المحكمة الإسرائيلية العائلات الفلسطينية، مهلة تنتهى الخميس، من أجل التوصل إلى اتفاق مع المستوطنين.

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