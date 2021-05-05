المكسيك.. 3064 إصابة جديدة و395 وفاة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بارتفاع حصيلة الإصابات بـ"كوفيد 19" منذ بدء الجائحة، إلى مليونين 352 ألفًا و964، فيما وصل إجمالى الوفيات 217 ألفًا و740 حالة.
يشار إلى أنه تم تطعيم 12 مليون شخص باللقاحات المضادة لـ كورونا، حصل بعضهم على جرعتين، ليبلغ إجمالى اللقاحات المتلقاة 17 مليون جرعة، من أصل 22.6 مليون جرعة تسلمتها البلاد.
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