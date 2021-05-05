تفاصيل معرفة توقيت إيداع الدفعة 42 حساب المواطن

موعد صرف الدفعة 42 حساب المواطن يتسائل المئات من المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج الدعم الشهري حساب مواطن، ويقدم هذا البرنامج من الضمان الاجتماعي السعودي التابع لوزارة العمل بالمملكة للأفراد المحتاجين والفقراء وذوي الدخول المحدودة والغير قادرين على العمل والأيتام وغيرهم من الفئات التي أحقية الحصول على هذا الدعم، ويتم إيداع المبالغ المالية كل شهر في الحسابات البنكية للمواطنين، ويقدم هذا الدعم تنفيذها لتوجيهات الملك سلمان الذي يسعى دائما للحد من حالات الفقر والعوز والفضاء على تلك الطبقات ويجتهد كل يوفر لهم حياة كريمة سامية، كما يهدف أيضا إلى الحصول على الارتقاء الإقتصادي للمملكة ويتم ذلك تحت قيادة حكيمة ورشيدة.

شروط الحصول على دعم حساب مواطن

تم وضع العديد من الضوابط والشروط التي إذا توافرت في الفرد لله الحق في الحصول على دعم حساب المواطن، وأهم تلك الشروط هي كالتالي:

الجنسية السعودية الأصيلة.

الأفراد السعوديون المقيمين داخل حدود المملكة من محدودي الدخل.

الفرد السعودي الذي لا يتجاوز دخله ٢٠ ألف دولار في العام الواحد.

على المتقدم أن يوفر كافة الأوراق والمستندات التي تدل على راتبه الشهر وما يتقاضاه من عمله.

الأشخاص المالكين بطاقات التنقل السعودية، مثل السيدة الغير سعودية المتزوجة من رجل سعودي.

موعد صرف الدفعة 42 شهر مايو ٢٠٢١

يجب أن نذكر الجميع أن حساب مواطن هو منحة تصرف بشكل شهرى من خلال إيداعها في الحساب الخاص بالمستفيد، ويمكن الاستعلام عن مواعيد صرف دفعة مايو ٢٠٢١ من خلال اتباع الخطوات التالية: