نيرمين الفقي تتمرد على نفسها في "النمر" و"ظل راجل"

لفتت الأنظار إليها بشخصية تاجرة الصاغة المعلمة "شمس"، والتي قدمتها بأداء يختلف تمامًا مع شخصيتها الهادئة الوديعة، ليكون مسلسل "النمر" علامة فارقة في مسيرتها الفنية.. غيرت كثيرًا من الانطباع الرومانسي المأخوذ عن أدائها.. هي الفنانة نيرمين الفقي.

خطفت الفقي الأنظار في ماراثون الدراما الرمضانية مع كوكبة من نجوم مسلسل "النمر" محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، بيومى فؤاد، وغيرهم، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.. كما تطل أيضًا بشخصية "هدى" من خلال مسلسل "ظل راجل".

وتوضح الفقي في تصريحات خاصة مع موقع "دوت الخليج"، أنه تم ترشيحها للمسلسلين من قبل شركة الإنتاج سينرجى، "النمر" أولاً ثم "ظل راجل" وأنها وافقت على قبول العملين؛ لأن الدورين مختلفين تمامًا عن بعضهما، مؤكدة أن الشركة المنتجة تفوقت هذا العام على نفسها وأنتجت أعمالًا رائعة توازي ربع عدد الأعمال المشاركة في ماراثون الدراما الرمضانية.

محمد إمام وياسر جلال

الفنانة الفقي أكدت أن تواجدها في عملين مختلفين في وقت واحد كان مرهقًا للغاية، خاصة أن كل عمل له كواليسه الخاصة وحالته الذهنية ونجومه المختلفين، فكان الخروج من شخصية إلى أخرى مناقضة لها أمراً متعباً للغاية، لكنه "مفيد فنيًا لتحفيز طاقاتي الفنية (..) اعترف بأنني تعبت في الأداء وتأثرت بالدورين في حياتي الشخصية حتى أستطيع إخراجه بصورة مناسبة للجمهور".

أضافت أن محمد إمام "إنسان محترم وعلى خلق ولديه موهبة مميزة" وتجربة "النمر" كانت رائعة، وهذا ما انعكس في استقبال الجمهور للعمل وحفاوتهم به.

وعن دورها في مسلسل "ظل راجل" أوضحت أنها تجسد شخصية "هدى" وهي امرأة قعيدة على كرسي متحرك تواجه مع زوجها في المسلسل "ياسر جلال" مصيبة تتعلق بابنتهم.. المسلسل بطولتها مع ياسر جلال، نور، محمود عبدالمغنى، رنا رئيس، أميرة العايدى، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

وعن رأيها في العمل مع ياسر جلال قالت: لم يتغير منذ أول تجربة عمل معه، "ياسر لم تغيره النجومية، فهو إنسان لطيف خلوق يحب عمله ولا يتعالى على زملائه.

يد واحدة لا تصفق

ولفتت الفقي إلى أن العملين "النمر" و"ظل راجل" هما بطولة جماعية، مؤكدة أنها لا تميل إلى الأعمال التي تعتمد على النجم الأوحد، وترى أن أصغر مشارك في أي عمل هو أحد صناع بطولته، ولا يكتمل إلا به، مضيفة: "لا أتخيل العمل بدون فنانين حولي في البطولة الجماعية، فيد واحدة لا تصفق".

وأضافت أنها قدمت العديد من أدوار البطولة الجماعية كما في مسلسلات "لم تنس أنها امرأة"، "شق التعبان"، "أولاد عزام" وغيرها الكثير.

وأشارت إلى أكثر الصعوبات التي تواجهها هي أن التصوير يأخذ وقتًا طويلًا: "نقضي هذا الوقت في كرفانات في الشارع في ظروف صعبة".

كما تحدثت عن أبرز الصعوبات التي تواجهها على المستوى الفني وهي تجسيد شخصيات بعيدة تماما عن شخصية الفنان في الحقيقة، ما يستلزم جهدًا مضاعفًا لخروج الأداء واقعيًا صادقًا مؤثرًا يقنع المشاهد.

آراء الجمهور

وأضافت الفقي أنها "تهتم كثيرًا برأي النقاد والمشاهدين وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي والذين تعتبرهم المعيار الحقيقي لنجاح العمل وملامسته قلوب الناس.

وأشارت إلى أنها لم تتابع أي مسلسلات مشاركة في الماراثون الدرامي بسبب انشغالها في التصوير طوال الفترة الماضية، واستمرار التصوير في مسلسل "النمر" حتى الآن، مؤكدة انها ستحرص على مشاهدة عدد من الأعمال خاصة "الاختيار" بعد انتهاء التصوير.