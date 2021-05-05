الغرفة التجارية تصديق تأشيرات الزيارة العائلية 2021 الشروط ولينك مباشر للاستعلام

الغرفة التجارية تصديق تأشيرات الزيارة العائلية 2021 أحدي الخدمات الإلكترونية التى إتاحتها وزارة الخارجية السعودية لمن يرغب طلب زياة لأقاربه من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية على أن تكون الزيارة العائلية للأقارب من الدرجة الأولي ” الوالدين، والزوجة، والأبناء المستفيدة وفق شروط تصديق الغرفة التجارية ودفع الرسوم المحددة، كما وفرت إمكانية الاستعلام عن الزيارة العائلية على منصة انجاز الإلكترونية بعد دفع رسوم الغرفة التجارية للتصديق الزيارة العائلية وهى أمر يلجأ له الكثيرون من المتواجدين على الأراضي الحجازية على أن يتعهد بتوفير المسكن الملائم للزائرين، لذا نوضح كافة التفاصيل عن الغرفة التجارية تصديق تأشيرات الزيارة العائلية 2021 وكيفية الاستعلام عن الزياة العائلية على منصة انجاز الإلكترونية.

الغرفة التجارية تصديق تأشيرات الزيارة العائلية

وفرت وزارة الخارجية السعودية خدمة تصديق تأشيرات الزيارة العائلية إلكترونيًا من الغرفة التجارية من خلال الإجراءات التالية:

الدخول على موقع الغرفة التجاريّة لتصديق تأشيرة الزيارة العائليّة

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إضافة البيانات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الدخول على صفحة بيانات الزائر.

طباعة الطلب ولختمه وتصديقة من الغرفة التجارية أو جهة العمل.

شروط تصديق الغرفة التجارية على الزيارة العائلية

حددت شروط تصديق الغرفة التجارية على الزيارة العائلية على النحو التالي:

الاشتراك في الغرف التجارية. الالتزام بالدفع السنوي للاشتراك. مطابقة التوقيع والاسم الرسمى ورقم الهوية للمدون بالغرف التجارية. التأكد من أن البيانات حقيقية. أن تكون المعاملات والمستندات مناسبة لتعليمات الغرفة التجارية.

الاستعلام عن الزيارة العائلية بعد دفع رسوم الغرفة التجارية

يستطيع المقيمين والمواطنين في المملكة الاستعلام عن الزيارة العائلية بعد دفع رسوم الغرفة التجارية من خلال الخطوات التالية: