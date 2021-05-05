سبب اغلاق المدارس التركية في السعودية 2021 وأسمائها ومصير الطلاب

سبب اغلاق المدارس التركية في السعودية من أكثر الأسئلة شيوعًا على الساحة المحلية بالمملكة العربية السعودية والدولية، فيردد الكثيرون الحديث عن الخلافات بين السعودية أنقرة، فيما يتساءل البعض عن أسماء المدارس التركية المغلقة في السعودية ومصير الكلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 1443 في السعودية، أسئلة حائرة يبحث الجميع عن إجابة صحيحة لاسيما أن وزارة التعليم السعودية أرسلت خطابًا مكتوب لكل مدرسة على حدا، ولكن طمأنت في منشور رسمي الطلاب على مستقبلهم الدراسي، لذا نحاول توضيح كافة التفاصيل المذكورة حول سبب اغلاق المدارس التركية في السعودية.

سبب اغلاق المدارس التركية في السعودية

لم يتضح حتى سبب اغلاق المدارس التركية في السعودية رغم توالي الأنباء في كافة إرجاء المملكة، فيما يرجع البعض غلق المدارس التركية في السعودية إلى أسباب سياسية نتيجة الخلافات بين المملكة وأنقرة، وسياسة أردوغان التى تنفر منها بعد الدول العربية والأجنبية، وكل ماهو معلن إلى الآن أن وزارة التعليم السعودية أخبرت إدارات المدارس.

أسماء المدارس التركية المغلقة في السعودية

جاء عدد المدارس التركية المغلقة في السعودية 9 مدارس في مختلف أنحاء المملكة وهم على النحو التالي:

المدرسة التركية العالمية في الرياض. المدرسة التركية العالمية في تبوك. والمدرسة التركية العالمية في جدة. المدرسة التركية العالمية في تبوك. المدرسة التركية العالمية في الدمام. والمدرسة التركية العالمية في أبها المدرسة التركية العالمية في الطائف. المدرسة التركية العالمية في المدينة المنورة. المدرسة التركية العالمية في مكة المكرمة.

مصير طلاب المدارس التركية المغلقة في السعودية

أفادت وزارة التعليم السعودية إنها قدم كافة التسهيلات إلى طلاب المدارس التركية المغلقة في السعودية والتى يبلغ عددهم 2256 بما يضمن انتقالهم من المدارس التركية المغلقة إلى أي مدرسة في المملكة، مع استيعاب معاناتهم لعدم تمكنهم من اتقان اللغة العربية بشكل كافي.

ومازالنا نتابع كافة التفاصيل حول سبب اغلاق المدارس التركية في السعودية 2021 ومدي تسكين طلابها في مدارس مختلفة بما يضمن حقهم في استكمال مسيرتهم التعليمية بدون خلل.