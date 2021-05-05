في أي مدينة يتواجد سوق عكاظ|| اجاب مسابقة ابو ناصر للمستشار تركي آل الشيخ

في أي مدينة يتواجد سوق عكاظ، أعلن هذا السؤال “في أي مدينة يتواجد سوق عكاظ” من اليوم الخامس لمسابقة أبو ناصر التي أقيمت في شهر رمضان الجاري، تحت عناية واهتمام رئيس هيئة الترفيه بداخل المملكة العربية السعودية تركي آل شيخ،لذا ازدادت محركات البحث بحثًا عن إجابة هذا السؤال في جميع محركات البحث الشهيرة، وكذلك على جميع مواصل السوشيال ميديا مثل الفيس وتويتر وأنستجرام، لذا دفع موقع ثقفني للإجابة على هذا السؤال المعلن بعدما تم البحث جديًا في الأمر، لذا قررنا تقديمها لكم، ومن خلال ما سيتم عرض من تفاصيل في السطور القادمة ستتعرفوا عل الإجابة الصحيحة ومعلومات اخرى حول سوق عكاظ، وكذلك سبب تسميته لهذا الاسم.

في أي مدينة يتواجد سوق عكاظ

نشر المستشار تركي آل شيخ على حسابه االموجود على مواقع التواصل الاجتماعي عن في أي مدينة يتواجد سوق عكاظ، والإجابة الصحيحة لهذا السؤال هو “مدينة الطائف”والموجودة على ما يسمى بالمنحدرات السرقية الخاصة بجبال السروات بداخل المملكة، وتتميز هذه المدينة بإنها واحدة من أهم المدن التي تعد بمثابة التقاء كل المدن الموجودة في المملكة، فبها التقاء كل الطرق الاساسية التي تقع على شمال وجنوب وغرب وشرق المملكة.

شروط التي تمكن الفائزون من الحصول على جائزة آل شيخ

وبعدما تعرفنا على إجابة السؤال في أي مدينة يتواجد سوق عكاظ، سنتعرف على مجموعة الشروط الواجب للمتسابقون القيام بها، كي يحصول على جائزة مالية قدرها 2000 دولار، اما بالنسبة لموعد الإعلان عن سعيد الحظ، سيكون في 1 بعد نصف الليل.