البنتاجون يصدر بيانا عاجلا بشأن مسار صاروخ الصين الفضائى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تتتعقب مسار صاروخ "لونج مارش 5 بى" الذى أطلقته الصين، يوم الخميس الماضى، وبات خارج نطاق السيطرة، خلال دورانه حول الأرض، والذى بات من الممكن أن يسقط على سطحها خلال الأيام القليلة المقبلة.





وقال مايك هوارد، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن قيادة الفضاء الأمريكية، تتوقع أن الصاروخ الصينى قد يدخل الفضاء الجوى يوم السبت المقبل الموافق 8 مايو الجارى، وسط مخاوف من سقوط حطامه على منطقة مأهولة بالسكان. وأوضح هوارد أنه لا يمكن تحديد نقطة الدخول الدقيقة لـ الصاروخ، إلى الغلاف الجوى للأرض، إلا عقب ساعات من عودته، مشيرا إلى أن سرب مراقبة الفضاء الثامن عشر، سيوفر تحديثات يومية حول موقع الصاروخ.

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