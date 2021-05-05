فيديو .. الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى غرب حماة

جدة - نرمين السيد - وقالت إن دوى الانفجارات الذى سُمِعَ فى سماء اللاذقية وطرطوس فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، كانت ناتجة عن تصدى الدفاعات الجوية السورية، لأهداف معادية.
وأضافت أن الهجوم الإسرائيلى استهدف مصنعا للبلاستيك فى ريف المحافظة، فيما أفاد فوج إطفاء اللاذقية لـ "سانا" بأنه تمت السيطرة على الحريق الناجم عن صواريخ الهجوم الإسرائيلى.
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