كورونا يواصل الفتك بـ البرازيل .. أكثر من 411 ألف وفاة حتى الآن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "العين الإخبارية"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع إجمالى الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى البلاد، إلى 14.86 حالة، فيما يشير مؤشر الوفيات إلى أن الفيروس التاجى حصد أرواح 411 ألفًا و588 حتى الآن.

كورونا فى البرازيل

ووصلت الحصيلة الكلية لـ إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 153 مليونًا و403 آلاف و380 حالة، منذ بدء الجائحة، استنادًا إلى الأرقام التى تتضمنها التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية فى كل بلد.