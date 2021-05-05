منتج آهل الميسر بدون كفيل و60 ألف ريال بلا فوائد بالتقسيط لدى بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل السعودي يوفر لجميع السعوديين المتقدمين لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية تمويل يخضع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيتم تقديم القرض للعميل بدون الحصول على فوائد مالية أخرى إضافية بالمملكة فتم إصدار منتج آهل لخدمة المواطن السعودي التي زادت عليه أعباء الحياة في الوقت الحالي بالسعودية فتقدم له التمويل المناسب له بحد أقصى 60 ألف ريال سعودي مرتبط بالراتب الشهري للمتقدم وعلى حسب تطبيقه للشروط والأحكام المطلوبة والآن يستطيع جميع السعوديين التقديم الإلكتروني على التمويل عن طريق رابط التقديم على قرض منتج آهل الميسر للسعوديين في المملكة عام 1442 وذلك بتصفح موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية

شروط يجب توفيرها للحصول على منتج آهل بالسعودية

منتج آهل الميسر من أهم التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية وللحصول على موافقة على طلب قرض منتج آهل لابد من توفير كل الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل

يمنح تمويل منتج آهل بالسعودية بعد توفير كفيل وهذا الطلب لجميع الفئات بالمملكة ويستثنى من ذلك الشرط كل الموظفين في القطاع الحكومي يقدم لهم القرض بدون الحاجة إلى كفيل لهم

منتج آهل بالسعودية يطلب أن يكون عمر التقديم على القرض يبدأ من 21 سنة ويصل الحد الأقصى للعمر 60 سنة والمتقاعدون حتى 70 سنة بالمملكة

لا يعطى قرض آهل للسعوديين إلا بعد توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي عند التقديم لدى بنك التنمية الاجتماعية

التقديم على منتج آهل للحاصلين فقط على الجنسية السعودية ولهم هوية وطنية داخل أراضي المملكة

دفع جميع الأقساط الشهرية التابعة إلى منتج آهل بالسعودية في موعدها المحدد عبر البنك

أفضل تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية ومع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة

يتم الحصول على منتج آهل بالسعودية بدون فوائد وبدون أرباح عليها

يمنح قرض آهل لموظفي الحكومة السعودية بدون موافقة الكفيل أو الحاجة إليه

بالتقسيط المرن والميسر يعطى منتج آهل لمدة تصل إلى خمس سنوات وتقسم إلى أقساط شهرية مستحقة على العميل كل شهر

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يقدم منتج آهل السعودي بأقل راتب شهري يطلب من العملاء السعوديين وهو يساوي 2 ألف ريال سعودي

مميزات منتج آهل الميسر للسعوديين لدى بنك التنمية الاجتماعية