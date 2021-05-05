موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد يريد أن يتعرف عليها العديد، إذ أن الاتحاد الأوروبي المتعلق بكرة القدم قد أعلن عن المواعيد التي تتعلق بالمباريات الخاصة بنصف النهائي المتعلق بالدوري الأوروبي، حيث أن تلك المباراة تعد من المباريات القوية والمهمة عالميًا ويقوم بمتابعتها جملة هائلة من الأشخاص بالدول الأجنبية والعربية، وسنتبين في السطور المقبلة الموعد المتعلق ببث تلك المباراة.

إن الكرة من بين الرياضات العامة التي يقوم بمتابعتها جملة هائلة من الأشخاص بالكرة المحلية التي تتعلق بالدول التي نقوم بالعيش فيها أو الماتشات المهمة بالعالم التي تتعلق بأوروبا وكذلك التصفيات المتعلقة بالدوري الأوروبي، ويقوم بمتابعتها سلسلة ضخمة من الأشخاص الأجانب والعرب، وسوف نبين الموعد المتعلق ببث مباراة تشيلسي وريال مدريد بالتفصيل فيما يلي.

إن محبي كرة القدم سوف يقوموا بالاستماع بالمباراة التي سوف تكون في اليوم الموافق ٥-٥-٢٠٢١ في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما أن تشيلسي، مالك الأرض والضيافة، يرغب في تحقيق الانتصار والفوز على فريق ريال مدريد، ليقوم بضمان التأهل للنهائي الخاص بالدوري الأوروبي لأول وهلة منذ سنة 2012، عقب أن تم تعادله على الفريق الملكي بهدف أمام هدف، بلقاء الذهاب، كما أن فريق ريال مدريد، أمامه مهمة عسيرة حين يُقارن بالبلوز، حيث أن فريق الريال يقوم بالدخول في اللقاء وليس هناك بديل له غير الفوز والانتصار، أو أن يتعادل بالإيجاب بنتيجة تكون أكبر من 1-1، حتى يضمن التأهل للدور القادم عقب غياب امتد لسنتين بسبب عدم وصوله لذلك الدور، وعقب تقديم أداء غير جيد بملعبه بمباراة الذهاب، وسوف يتم عرض اللقاء على قنوات beIN Sports 1 HD Premium، beIN 4K HDR، أما عن المعلق فيكون التونسي رؤوف خليف.