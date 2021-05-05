الهند تخصص 6.7 مليار دولار للقاحات ودعم القطاع الصحى

قال حاكم بنك الاحتياطى الهندى شاكتيكانتا داس، إن القروض الميسرة ستكون متاحة حتى 31 مارس العام المقبل، وتعهّد باللجوء إلى إجراءات "غير تقليدية" فى حال تدهور الوضع الصحي.
وكانت الهند قد سجلت خلال الموجة الثانية الفتاكة من فيروس كورونا، أكبر زيادة فى عدد حالات العدوى على مستوى العالم، إذ رصدت عشرة ملايين حالة جديدة خلال ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر، فى حين أنها سجلت 10 ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر.
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