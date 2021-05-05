عاجل.. مسلحون يهاجمون آبار نفط شمال العراق

جدة - نرمين السيد - وكانت عناصر من تنظيم داعش الإرهابى، قامت الشهر الماضى، بتفجير أحد آبار النفط ضمن حقل باى حسن النفطى، بالقرب من قضاء الدبس، شمال غربي محافظة كركوك (250 كيلومتر شمالى بغداد).

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